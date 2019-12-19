Регионы ДФО улучшают авиационную инфраструктуру, чтобы пользоваться "плоскими" тарифами

ТАСС, 19 декабря. Сохранение программы "плоских" тарифов на авиаперевозки в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) мотивирует региональные власти к модернизации авиационной инфраструктуры, которая также помогает жителям не оказаться отрезанными от остальной России. Такое мнение выразили главы регионов ДФО.

"Плоский" тариф подразумевает фиксированную стоимость авиабилета, которая не меняется в зависимости от близости к дате вылета на момент покупки билета, уровня спроса и других факторов. Как заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг в ответ на вопрос представительницы Камчатского края, программа "плоских" тарифов на авиабилеты на Дальний Восток, реализуемая группой "Аэрофлот", отменена не будет. Практику также могут расширить на другие регионы, которые сейчас в программу не входят.

"В Сахалинской области весь 2019 год при поддержке федеральных властей мы работали над возвращением "Аэрофлота" на Сахалин, продолжением практики плоских тарифов, и запуском более вместимых самолетов по маршруту Южно-Сахалинск - Москва, - сказал ТАСС губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - В настоящее время заканчивается строительство нового аэропорта, который получил имя А.П. Чехова. Введение этого объекта в эксплуатацию позволит существенно увеличить пассажиропоток".

По словам Лимаренко, эти мероприятия были бы невозможны без поддержки президента страны. Губернатор Амурской области Василий Орлов на своей официальной странице в Instagram также отметил, что сохранение программы отвечает надеждам жителей Дальнего Востока. При этом власти также стараются модернизировать региональную авиационную инфраструктуру.

"Это общая проблема Дальнего Востока. У нас тоже вопрос стоит остро. Мы надеемся, что будет сохранена программа субсидированных перевозок. Ну и со своей стороны мы работаем - началось строительство новой взлетной полосы, которая позволит принимать воздушные суда всех типов. Это даст возможность работать с "Аэрофлотом" и программой "плоских" тарифов", - написал Орлов.

Для Магадана важно не только наличие "плоских" тарифов, но и количество рейсов, которые устраивало бы жителей области, сказал ТАСС губернатор Магаданской области Сергей Носов. "Проблема авиаперевозок в Магаданской области связана с большим количеством вахтовиков, летающих по плоским тарифам. И в самом Магадане купить билеты по "плоским" тарифам при четырех рейсах в неделю очень проблематично", - сказал глава региона.

Сохранение тарифов - гарантия мобильности

"Ответ Владимира Путина - это гарантия того, что дальневосточники смогут приобретать билеты по доступным ценам. Для субъектов, где авиация является по сути единственным способом обеспечения транспортной доступности с материком, это важнейшее решение", - сказал ТАСС губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Врио губернатора Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн также отметил востребованность программы субсидирования авиаперевозок. По его словам, возможность приобрести билет в центральную часть страны для жителей всего Дальнего Востока и ЕАО в частности - фактор, позитивно влияющий на жизнь в регионе. Он помогает не только сохранять мобильность граждан, но и развивать добрососедские отношения между регионами, налаживать бизнес-взаимодействие, развивать образовательные и культурные связи.

"Для приморцев тоже, конечно, крайне важно сохранение ценовой политики, - сказал ТАСС губернатор Приморского края Олег Кожемяко. - В настоящее время "Аэрофлот" и его дочерняя компания "Россия" выполняют рейсы по "плоским" тарифам, которые не меняются в течение года. Цена билета по "плоскому" тарифу в разы ниже стоимости по экономически обоснованному тарифу. Этот факт и объясняет огромный спрос на билеты до Москвы у жителей Приморского края круглый год".

"Плоские" тарифы

В этом году продажа авиабилетов "Аэрофлота" по "плоским" тарифам на следующий год началась в начале ноября - чуть позже, чем обычно. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал "Аэрофлоту" индексацию стоимости авиабилетов на Дальний Восток на 2020 г. на 4,3%, а также продление программы "плоских" тарифов.

Сейчас билет "Аэрофлота" из Москвы в Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, в Магадан и обратно стоит 26 тыс. 100 рублей. На рейсах "России" (дочерний перевозчик "Аэрофлота") - 22 тыс. 950 рублей. Также программа "плоских" тарифов сейчас действует на рейсах из Москвы в Калининград и Симферополь (стоимость авиабилета туда-обратно 9 тыс. 760 рублей).