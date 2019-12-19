Путин уверен, что экономика России адаптировалась к внешним шокам

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что отечественная экономика адаптировалась к внешним шокам, а рубль стал более устойчив к колебаниям цен на энергоносители.

"Ничего хорошего в этом [взаимных санкциях] нет, но наша экономика - я это могу с полной ответственностью заявить - адаптировалась к внешним шокам, а национальная валюта - это уже так, апропо, между прочим, - стала гораздо более устойчивой в связи с возможными колебаниями [цен] на энергоносители", - заявил глава государства на ежегодной большой пресс-конференции.

По его мнению, "в этом смысле происходит определенное отстегивание нашей экономики и национальной валюты от мировых рынков нефти".

Президент также призвал избавиться от политически мотивированных ограничений в экономике.

"Лучше, конечно, избавиться от политически мотивированных ограничений в области экономической деятельности. Это наносит колоссальный ущерб мировой торговле и мировой экономике", - заявил глава государства.

Он привел оценки наносимого ущерба. "Скажем, США вводят ограничения в отношении Китая - это тоже санкции на самом деле - это отражается на всей мировой экономике, мировой уровень торговли сразу упал. Если дальше будет продолжаться [санкционная политика], и дальше будет падать", - считает российский лидер. При этом он заметил, что между США и КНР "вроде наладился какой-то прогресс, слава богу".

По словам Путина, от проблем в отношениях других стран страдает и Россия. "Потому что это отражается на нас, на востребованности наших основных экспортных товаров", - пояснил он.