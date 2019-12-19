Эксперт: строительство дорог в Закавказье через регионы СКФО поможет их развитию

В четверг на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Чечни, сообщил, что целесообразность в строительстве дороги в Грузию через республику есть, однако пока "в практических планах" этот проект отсутствует.

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Строительство автомобильных трасс в Закавказье, проходящих через субъекты Северного Кавказа, сделает эти регионы транзитными и будет способствовать их социально-экономическому развитию. Однако нужно внимательно просчитывать экономическую целесообразность подобных проектов, заявил ТАСС директор Северо-Кавказского института - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), председатель Общественного совета при Минкавказе РФ Азамат Тлисов.

"Любые форматы развития логистических маршрутов интересны, но надо глубоко и внимательно просчитывать их экономическую целесообразность. Чечня в определенном смысле "тупиковый" регион - этим обеспокоены многие субъекты (в том числе, например, Карачаево-Черкесия), в которых нет больших трасс и серьезных трафиков, и это становится существенным ограничением. Поэтому субъекты думают о том, как можно решить эту проблему. Это возможность выхода на новые регионы, возможность стать транзитным регионом для перемещения грузов, товаров, людей. Кроме того, любое развитие логистики дает региону возможности получения дополнительных доходов", - сказал Тлисов.

По его словам, в перспективе строительство новых дорог в Закавказье необходимо также для развития международных связей РФ.

"У нас одна дорога [в Грузию] через Северную Осетию идет, она перегружена, есть сложности, связанные с климатическими природными особенностями пролегания маршрута. Такая же ситуация с Военно-Сухумской дорогой, которая проходит в Карачаево-Черкесии - и развитие этого маршрута тоже может быть интересно с точки зрения выхода в Абхазию. Интересно и развитие проекта маршрута Кисловодск - Адлер и Черкесск - Адлер, которые также обсуждаются", - пояснил эксперт.

При этом он уточнил, что говорить о строительстве новых дорог можно в отдаленной перспективе. "Настолько это целесообразно делать сейчас, в нынешних условиях - это, конечно, вопрос дискуссионный, что и обозначил глава государства", - заключил Тлисов.