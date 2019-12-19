Путин сообщил о потраченных на инфраструктурные проекты средствах из ФНБ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Порядка 8% средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) было потрачено на крупные инфраструктурные проекты, в том числе на строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги в Москве и закупки подвижного состава для РЖД. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции.

"Что касается резервных фондов и Фонда национального благосостояния… Да, он действительно вырос практически в два раза за этот год. Это очень хороший показатель. Тратить или не тратить? Посмотрите, 20% из этого фонда, Фонда национального благосостояния, так или иначе уже находятся в экономике с помощью разных инструментов, в том числе через ВЭБ. Из них 8% потрачено на прямые крупные инфраструктурные проекты, например, ЦКАД в Москве профинансирован за счет Фонда национального благосостояния, осуществляются закупки подвижного состава для РЖД. Это и для транспорта хорошо, и для поддержания рабочих мест, и развития транспортного машиностроения. Наконец, деньги направлены на расшивку БАМа и Транссиба", - отметил президент.

По словам Путина, развитие Восточного полигона может осуществляться за счет средств ФНБ. "Мы видим изменения на рынке угля в Европе. Нам нужно обеспечить развитие Восточного полигона, тоже в том числе возможно и из Фонда благосостояния будем это делать", - сказал глава государства.

Президент напомнил, что Россия выполнила свои социальные обязательства во время кризиса 2008 года за счет средств резервных фондов.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что у таких фондов есть еще, может быть, самое главное предназначение - обеспечить стабильность национальной валюты. Я напомню, что в условиях острого международного кризиса в 2008 году мы выполнили практически все свои социальные обязательства, расходуя, несмотря на резкое падение доходов федерального бюджета, из накопленных резервов. Мы смогли это сделать благодаря наличию как раз резервных фондов. Самое простое - это как сеятель разбрасывать деньги налево и направо, не понимая, что будет завтра, если цены на энергоносители упадут. Мы этого делать не будем, но будем использовать эти средства в рамках тех решений, которые были приняты ранее", - добавил Путин.

В конце ноября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Министерство финансов РФ направило в правительство концепцию инвестирования средств ФНБ.

По прогнозам Минфина, к концу 2020 года объем ФНБ достигнет 8,5% ВВП. Как ранее заявлял Силуанов, правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения ликвидной его части 7% ВВП. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерируют дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.