Дорога из Чечни в Грузию снизит стоимость доставок грузов из Закавказья

ГРОЗНЫЙ, 19 декабря. /ТАСС/. Строительство второй автодороги из России в Грузию - через территорию Чечни - позволит снизить стоимость и сроки доставок грузов из Закавказья, сообщил в четверг ТАСС председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Чечни, сообщил, что целесообразность в строительстве дороги в Грузию через республику есть, однако пока "в практических планах" этот проект отсутствует. Сейчас единственным функционирующим пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии с Россией является транспортно-пропускной пункт "Казбеги - Верхний Ларс" в Северной Осетии.

"Для нас очень важно, что президент РФ поддержал идею главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова и отметил целесообразность строительства дороги в Грузию. Реализация этого проекта позволит снизить транспортные издержки по поставкам грузов в Армению, Азербайджан, Иран, Грузию и Турцию за счет сокращения плеча перевозки и снижения простоев по причине снежных заносов горного перевала", - отметил Хучиев.

По его словам, в условиях санкций в отношении России включение маршрута в международный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" позволит усилить торгово-экономические связи России со странами Юга и Востока, освоить новые рынки сбыта. "У нас есть готовые предложения по реконструкции автомобильной дороги Грозный - Шатой - Итум-Кали - погранзастава Аргун - граница Грузии стоимостью 4,8 млрд рублей и строительству пункта автомобильного пропуска через госграницу Российской Федерации на границе с Грузией стоимостью 723,3 млн рублей", - добавил Хучиев.

Строительство трассы, которая ведет из высокогорного Итум-Калинского района Чечни в Ахметовский район Грузии, началось после завершения первой военной кампании в республике. Грузинская сторона заморозила строительство дороги в 1998 году. Глава Чечни Рамзан Кадыров неоднократно заявлял, что регион готов к открытию этой дороги, как только будут достигнуты соглашения между Грузией и Россией.