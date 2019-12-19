В КНР считают, что экономика страны может столкнуться с крупными вызовами в 2020 году

ПЕКИН, 19 декабря. /ТАСС/. Китайская экономика в следующем году может испытать еще большее давление под воздействием факторов, которые будут негативно отражаться на ее росте. Соответствующую оценку премьера Госсовета Китая Ли Кэцяна приводит сайт центрального правительства КНР.

"В текущем году сложилась крайне непростая международная ситуация, старые проблемы осложнились новыми противоречиями, - подчеркнул Ли Кэцян в ходе встречи с кадровыми работниками. - В следующем году экономическое развитие нашей страны может столкнуться с еще более мощным давлением, которое будет приводить к снижению [динамики роста]".

По словам Ли Кэцяна, в такой сложной ситуации на государственный аппарат ложится еще большая ответственность за осуществление мер национальной политики в соответствии с идеями председателя КНР Си Цзиньпина о развитии социализма с китайской спецификой в новую эру.

"Необходимо активно реагировать на вызовы, преодолевать трудности, упорно работать над тем, чтобы госорганы служили интересам народа", - подытожил премьер.