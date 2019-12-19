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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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Путин заявил о продолжении работы по реновации предприятий, загрязняющих окружающую среду

Президент сообщил, что 12 из 300 предприятий России с наиболее негативным влиянием на окружающую среду приняли программы реновации

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. 12 из 300 предприятий России с наиболее негативным влиянием на окружающую среду приняли программы реновации. Об этом сообщил в четверг президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции.

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"У нас принят закон о внедрении наилучших доступных технологий. И на первом этапе 300 предприятий, которые оказывают наибольшие негативные воздействия на окружающую среду, должны принять соответствующие программы реновации. Эта работа идет, 12 предприятий уже защитили свои программы, их работа в этом отношении признана соответствующей предъявляемым требованиям. Но этого недостаточно, конечно, эта работа будет продолжаться и по другим 300 крупнейшим эмитентам", - сказал он.

Президент добавил, что в 12 городах, в том числе в Красноярске, представители промышленности должны будут защитить планы своего развития. "И руководители регионов должны будут соответствующим образом поработать, такие планы должны быть и по Красноярску. Я хочу вас заверить, что мы не оставим этот вопрос, будем напряженно над ним работать, это одна из приоритетных задач в ближайшие годы для нашей страны", - отметил Путин.

Россия, вслед за большинством развитых стран, переходит на новую форму экологического регулирования. НДТ - это самые передовые достижения науки и техники, наносящие наименьший вред природе, безопасные для человека и при этом выгодные с экономической точки зрения. Они должны не только защищать окружающую среду от негативного воздействия производства, но и быть рентабельными для тех предприятий, которые их внедряют.

Закон о внедрении НДТ был принят в 2014 году. Он предусматривает постепенный переход российской промышленности на более совершенные и систематизированные экологические стандарты, поэтапное повышение платы за негативное воздействие на природу, введение системы комплексных экологических разрешений и т. д. Его реализация должна обеспечить сокращение числа городов с высоким уровнем загрязнения воздуха более чем в 2,5 раза.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБольшая пресс-конференция Владимира Путина - 2019
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