Участники выставки сельхозпродукции на Хайнане заключили контракты на $11 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 19 декабря. /ТАСС/. Контракты на общую сумму 77,45 млрд юаней ($11,06 млрд) были заключены на состоявшейся 12-16 декабря в городе Хайкоу (южная китайская провинция Хайнань) Китайской международной зимней выставке тропических сельскохозяйственных продуктов. Такие данные приводит информационный ресурс "Наньхайван".

В этом году свыше 2,7 тыс. предприятий из 32 стран и регионов мира представили более 20 тыс. видов сельхозпродукции на общей выставочной площади в 80 тыс. квадратных метров. Само пространство выставки было разбито на 34 павильона, 30 из которых находились внутри крытого комплекса (36,9 тыс. квадратных метров), еще четыре организаторы разместили под открытым небом (43,1 тыс. квадратных метров).

Участники выставки достигли договоренностей по 41 инвестиционному проекту в сельскохозяйственной сфере, а общее число участвовавших в ней специалистов-аграриев достигло 7,5 тыс. человек. Согласно данным организаторов, в общей сложности выставку посетило более 570 тыс. человек, а объем продаж сельхозпродукции на ней достиг в этом году 180 млн юаней (26 млн долларов).

Специальные выставочные площади были отведены под тематические экспозиции бедных сельскохозяйственных районов, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и активизировать усилия на данном направлении. К 15 декабря производители из бедных районов заключили на выставке контракты на общую сумму в 2,16 млрд юаней (около 376,8 млн долларов), сообщает ресурс.

Посетивший выставку партсекретарь провинции Хайнань Лю Цыгуй, призвал использовать данную площадку в качестве важного элемента в проекте построения пилотной зоны свободной торговли на острове, а также стимулировании сельскохозяйственного производства. Чиновник выразил уверенность в том, что Хайнань будет привлекать к участию в выставке большее число зарубежных компаний, чтобы способствовать торгово-экономическому сотрудничеству провинции со странами, участвующими в проекте "Один пояс - один путь".