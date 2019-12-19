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Росатом вошел в короткий список претендентов на строительство АЭС "Белене" в Болгарии

В него также вошли Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики и Китайская национальная атомная корпорация

ТАСС, 19 декабря. Российская государственная корпорация "Росатом" вошла в короткий список претендентов на роль стратегического инвестора по проекту строительства атомной электростанции "Белене" в Болгарии. Об этом, как информирует агентство Bloomberg, заявила журналистам в четверг министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

В список претендентов также вошли Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики и Китайская национальная атомная корпорация. Компании должны предоставить заявки до конца апреля.

В первоначальном списке претендентов было семь компаний и корпораций.

Процедура выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" была опубликована 22 мая 2019 года в официальном журнале Европейского союза. Срок завершения процедуры - 12 месяцев с даты публикации.

В 2006 году "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом) уже выигрывал международный тендер на возведение двух энергоблоков этой станции, на площадку "Белене" было доставлено оборудование, однако в 2009 году проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. Однако в мае 2018 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна намерена возобновить строительство "Белене" и в 2019 году был объявлен тендер на строительство АЭС.

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