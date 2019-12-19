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Пионеры маркировки лекарств могут получить коды бесплатно

Представитель ЦРПТ Сергей Холкин считает, что компании, которые "активно работали все это время, готовились к маркировке и перешли к выпуску "цифровой" продукции, должны быть поощрены"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выступил с предложением отменить плату за цифровые коды для маркировки лекарств с января по июль 2020 года для тех компаний, которые уже готовы маркировать продукцию, сообщил ТАСС после пресс-конференции по маркировке в Москве представитель ЦРПТ Сергей Холкин.

"Мы считаем, что компании, которые активно работали все это время, готовились к маркировке и перешли к выпуску "цифровой" продукции, должны быть поощрены, в связи с чем мы предложили с 1 января по 1 июля 2020 года выдавать для этих пионеров маркировки коды бесплатно, нас поддержал регулятор", - сказал он.

Холкин отметил, что затраты на выпуск кодов в течение данного времени возьмет на себя оператор. Он также добавил, что в ЦРПТ выступили с инициативой отмены платы до июля 2020 года для лекарств категории ВЗН (7 высокозатратных нозологий - прим. ТАСС), обязательная маркировка для которых началась с октября текущего года. "Это решение ЦРПТ также нашло поддержку регулятора и в ближайшее время должно быть отражено в соответствующих постановлениях", - добавил он.

Замгендиректора фармкомпании Stada CIS Иван Глушков отметил положительный эффект в случае принятия данного решения. "Речь идет о 50 копейках с упаковки, для нас это не такие большие деньги, хотя они, конечно, радуют наших финансистов. При этом в масштабах рынка, если сложить всех производителей, это будет существенная сумма", - сказал он, отметив, что на российских площадках компании уже готовы к выпуску промышленных партий.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно действующему законодательству об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, также 12 декабря Госдума приняла поправки, устанавливающие переходный период для внедрения маркировки лекарств с января по июль 2020 года. Маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий уже началась с 1 октября 2019 года.

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