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ВРП Ростовской области в 2019 году впервые достигнет 1,5 трлн рублей

По итогам 2018 года ВРП Ростовской области составил 1,4 трлн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Валовой региональный продукт (ВРП) Ростовской области по итогам 2019 года впервые достигнет показателя в 1,5 трлн рублей, сообщил в ежегодном инвестиционном послании губернатор Василий Голубев.

"В 2019 году валовый региональный продукт впервые перешагнет порог 1,5 трлн рублей", - сказал Голубев.

При этом, по его словам, имеющиеся темпы роста экономики региона недостаточны. "Два-три процента в год - это не наш уровень", - подчеркнул Голубев.

По итогам 2018 года ВРП Ростовской области составил 1,4 трлн рублей, рост к показателю 2017 года составил более 7%.

Теги
РоссияРостовская область
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