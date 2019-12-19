"Трансконтейнер" и Fesco станут участниками аукциона по продаже акций "Русской тройки"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. "Трансконтейнер" и транспортная группа Fesco допущены к участию в аукционе по продаже 25% плюс одна акция железнодорожного оператора "Русская тройка", принадлежащих "Российским железным дорогам". Об этом говорится в материалах банка ВТБ, организатора аукциона.

"По результатам рассмотрения заявок аукционной комиссией принято решение о признании участниками аукциона следующих претендентов:

1. Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство";

2. Публичное акционерное общество "Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", - говорится в сообщении банка.

На данный момент 75% минус одна акция компании принадлежит Fesco, группа имеет приоритетное право на покупку оставшегося пакета у РЖД. Ранее президент Fesco Александр Исурин рассказывал журналистам, что группа хочет консолидировать оператора и размышляет над возможными проектами. Как вариант рассматривается организация транзитного сервиса, который Fesco развивает в сообщении с Китаем, Кореей и Японией, под брендом "Русской тройки".

Основным акционером "Трансконтейнера" (50% плюс две акции) в результате прошедшего в конце ноября аукциона стала группа "Дело" Сергея Шишкарева. В случае покупки доли в 25% плюс одна акция "Русской тройки" компания получит во владение порядка 400 железнодорожных платформ.

Об аукционе

Аукцион пройдет 20 декабря. Стартовая цена пакета установлена на уровне 622 млн рублей, минимальная цена продажи - 527,3 млн рублей. Шаг аукциона - 5 млн рублей, первый шаг 3 млн рублей, последний - 4,7 млн рублей. В июле аукцион по продаже пакета акций "Русской тройки" признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

"Русская тройка" - первый российский линейный железнодорожный оператор. Парк компании оценивается в 1,7 тыс. вагонов.