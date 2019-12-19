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Подключение к маркировке лекарств в крупнейшей ассоциации аптек России выполнено на 89%

Маркировка лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Аптеки крупнейшей в РФ ассоциации "Союзфарма" подключены к системе маркировки "Честный знак" на 89%. Об этом в четверг сообщила исполнительный директор организации Мария Литвинова в ходе конференции по маркировке лекарств в Москве.

"Что касаемо ассоциации - у нас 4 тыс. розничных точек, 42 субъекта, подключения на 89% к системе маркировки, проделана большая информационная и образовательная работа", - сказала она, отметив, что в целом по рынку это высокий показатель.

Литвинова также отметила важность принятого переходного периода по внедрению маркировки. "До 1 июля у нас есть какой-то промежуток времени, когда у нас есть возможность наладить все бизнес-процессы", - сказала она.

Пилотный проект по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года. Согласно действующему законодательству об обращении лекарственных средств, маркировка всех лекарств станет обязательной с 1 января 2020 года, также 12 декабря Госдума приняла поправки, устанавливающие переходный период для внедрения маркировки лекарств с января по июль 2020 года. Маркировка препаратов семи высокозатратных нозологий уже началась с 1 октября 2019 года.

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