Юбилей Нижнего Новгорода будет приоритетом при распределении выделенных региону допсредств

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Подготовка к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода станет приоритетом при распределении дополнительных средств, выделенных региону из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в четверг на заседании в областном заксобрании, посвященном законопроекту о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

"Федерация увеличила объем финансовой помощи нашему региону - на 7,8 млрд рублей к уровню 2019 года <…> Мы прекрасно понимаем, что есть огромное количество направлений, которые хотелось бы профинансировать дополнительно, мы будем, естественно, возвращаться к этим вопросам по мере привлечения средств. Самый большой планируемый пакет поправок [к законопроекту о бюджете региона] и самый большой наш приоритет - это подготовка к 800-летию Нижнего Новгорода", - сказал Никитин.

Он добавил, что подготовка к юбилею будет финансироваться не только из федерального, но и из регионального и муниципального бюджетов, в первую очередь деньги будут направляться на благоустройство Нижнего Новгорода.

При этом в Нижегородской области будет увеличена и поддержка других муниципалитетов, сообщил Никитин. "За местным самоуправлением с 1 января будут закреплены 20% доходов, взимаемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения. На 12,7% вырос объем нецелевой помощи местным бюджетам. Это позволит решить немало острых проблем местного значения", - сказал губернатор.

Как сообщил Никитин, нецелевая финансовая помощь муниципалитетам Нижегородской области в 2020 году в целом составит 13,9 млрд рублей, в эту сумму входят в том числе средства на реализацию общественно значимых проектов, отобранных по результатам онлайн-голосования жителей региона.