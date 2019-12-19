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Первую ОЭЗ в Ростовской области хотят создать на территории бывших угольных предприятий

В ходе реструктуризации отрасли большая часть из них была закрыта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Ростовской области рассчитывают создать первую в регионе экономическую зону (ОЭЗ), в качестве площадки для нее рассматривается Восточно-Донбасский "полюс роста" - бывшие шахтерские территории. Об этом в ежегодном инвестиционном послании сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Восточно-Донбасский индустриальный полюс роста включен в стратегию развития Ростовской области до 2030 года. В него вошли семь городов и четыре района, в которых ранее была сосредоточена большая часть предприятий угольной промышленности региона. В ходе реструктуризации отрасли большая часть из них была закрыта.

"Речь идет о создании в Ростовской области особой экономической зоны на практике позитивного опыта преференциальной территории "Алабуга" (ОЭЗ в Республике Татарстан - прим. ТАСС). В качестве потенциальной площадки рассматривается территория Восточно-Донбасского полюса роста", - сказал губернатор, добавив, что с Татарстаном уже "налажено конструктивное сотрудничество".

Он отметил, что предложение по созданию ОЭЗ на территории Ростовской области власти региона уже направили в адрес Минэкономразвития России.

"Поручаю министерству экономического развития (региона - прим. ТАСС) доработать вопрос создания территории с преференциальными режимами инвестиционной деятельности и совместно с Минфином предоставить предложения по объемам финансирования для реализации таких проектов", - также сказал губернатор.

"Алабуга" - крупнейшая ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, созданная в 2005 году в Елабужском муниципальном районе Татарстана. На ее территории зарегистрировано 57 резидентов, промышленную деятельность ведут 32 компании.

Теги
РоссияРостовская область
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