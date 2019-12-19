Бюджет Нижегородской области на 2020 год принят бездефицитным

ТАСС, 19 декабря. Депутаты заксобрания Нижегородской области на сессии в четверг приняли во втором и окончательном чтении бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, его доходная и расходная часть на 2020 год составили 194,6 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе регионального парламента.

"Главный финансовый документ на все три предстоящих года сформирован бездефицитным. Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год составили 194,6 млрд рублей, на 2021 год - 198,1 млрд рублей, на 2022 год - 201,3 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Ко второму чтению были уточнены объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета, они выросли на четверть, до 40 млрд рублей.

"194 млрд рублей - это рекордная цифра <…> В процессе формирования бюджета были достигнуты договоренности, в соответствии с которыми мы теперь получили еще 10 млрд рублей из федерального бюджета. Средства будут направлены на развитие жилищного строительства, дорожной сети в Сормовском районе, на подготовку к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, в том числе благоустройство парка "Приокский", выплаты по социальным контрактам, выплаты на второго и последующего ребенка", - цитирует пресс-служба спикера заксобрания Евгения Лебедева.

Бюджет региона на 2020 году останется социально ориентированным. На эту сферу направят до двух третей расходной части бюджета. Кроме того, на нецелевую финансовую помощь муниципалитетам планируется выделить 13,9 млрд рублей, в том числе 900 млн рублей - на реализацию общественно значимых проектов по результатам онлайн-голосования граждан.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2020 году в бюджет будет внесен большой пакет поправок в связи с уточнением объема финансирования на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода, которое пройдет в 2021 году. "Помимо федерального финансирования, это будут и региональные, и муниципальные ресурсы. В первую очередь на благоустройство города Нижнего Новгорода. По этому пакету поправок мы работаем и, думаю, что в первом квартале 2020 года обязательно сделаем", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.