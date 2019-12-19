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Эксперты: страховой рынок России к 2021 году не достигнет целевых объемов в 2 трлн рублей

По прогнозу рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги", до конца 2020 года также ожидается сокращения сегмента страхования жизни

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Страховой рынок РФ к 2021 году не достигнет целевых объемов в 2 трлн рублей, говорится в отчете рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"По итогам 2019 и 2020 годов объем полученных страховых премий останется на уровне прошлого года - почти 1,5 трлн рублей. В результате к 2021 году рынок не приблизится к целевому объему в 2 трлн рублей, обозначенному Всероссийским союзом страховщиков", - указывают в НКР. Такой прогноз был представлен в стратегии развития страховой отрасли РФ, подготовленной ВСС.

По мнению НКР, позитивное влияние прежнего драйвера - страхования жизни - исчерпано, а точки роста - ДМС и страхование от несчастных случаев - пока не способны придать импульс всему рынку.

Кроме того, до конца 2020 года НКР ожидает сокращения сегмента страхования жизни. По прогнозу агентства, в 2019 году объем этого рынка сократится до 400 млрд рублей, а рынка ОСАГО - до 210 млрд рублей.

При этом вырастет сегмент страхования от несчастных случаев - на 15%, до 195 млрд рублей. В основном это произойдет за счет увеличения комиссионного вознаграждения - средняя комиссия превысит 60%.

Рынок автокаско практически повторит результат прошлого года по объему страховых премий - 165 млрд рублей, рынок ДМС вырастет до 180 млрд рублей.

Рынок страхования имущества физических лиц достигнет 70 млрд рублей.

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