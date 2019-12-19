Ненецкий АО в 2020 году сократит доходы бюджета из-за снижения прогнозных цен на нефть

ТАСС, 19 декабря. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа на сессии в четверг в окончательном чтении приняли бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили ТАСС в пресс-службе парламента. Доходы в 2020 году планируют сократить по сравнению с утвержденными на 2019 год на 800 млн рублей из-за снижения прогнозных цен на нефть.

"Доходы окружного бюджета в 2020 году запланированы в сумме 17,1 млрд рублей, общий объем расходов окружного бюджета утвержден на 2020 год в сумме 19,4 млрд рублей. Дефицит окружного бюджета составит в 2020 году 2,3 млрд рублей", - рассказали в собрании. При этом доходы утвержденного бюджета на 2019 год составляли 17,9 млрд рублей, а расходы - 19,5 млрд рублей.

Как пояснил ТАСС председатель регионального парламента Александр Лутовинов, сокращение доходов на следующий год происходит за счет снижения доходной базы от части будущей прибыли Харьягинского месторождения. Доходы от его работы наряду с налогами на имущество и прибыль организаций, а также налог на доходы физических лиц - четыре основных источника, которые составляют 95% доходов всего окружного бюджета. "Прибыль считается исходя из стоимости барреля нефти в $57, а в прошлом году цена была выше, более $60", - пояснили ТАСС в парламенте. В случае более высокой цены бюджет получит дополнительные доходы.

Говоря о статьях расходов, Лутовинов отметил, что бюджет следующего года останется социально направленным. "На социальную сферу будет направлено 58% окружного бюджета. При этом предусмотрены инвестиции в размере 2,5 млрд рублей, в том числе на приобретение и строительство жилья, социальных объектов, реконструкцию улиц и дорог. 98% средств будет направлено на реализацию 25 региональных программ, а также продолжится работа по 31 региональному проекту в рамках нацпроектов, на эти цели предусмотрено 3,1 млрд рублей", - рассказал председатель собрания.

По сравнению с бюджетом 2019 года, документ на следующий год принят с более высокими показателями дефицита относительно доходов - он вырос с 9,9% до 13,4%. Как пояснил Лутовинов, сейчас в бюджет закладываются только те расчеты, которые будут гарантированы. "В него не попали федеральные средства, которые будут направлены на строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск. Не учтены и другие федеральные средства, которые с большой вероятностью поступят в регион, например, на строительство дома-интерната и на другие проекты", - сказал он.

Бюджеты на 2021 и 2022 год также приняты с дефицитом. Планируется, что в 2021 году казна округа пополнится на 16,5 млрд рублей, а расходы составят 18,7 млрд рублей. В 2022 году ожидаются доходы на уровне 16,9 млрд рублей, а расходы - 19 млрд.