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Газовый конфликт России и Украины

Германия надеется на успешное завершение газовых переговоров в Берлине

В Берлине обсуждают транзит российского газа через Украину после окончания действия контракта 31 декабря 2019 года

БЕРЛИН, 19 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный федерального правительства ФРГ по транзиту газа через Украину граф Георг Вальдерзее надеется на успешное завершение газовых переговоров, которые проходят в Берлине в четверг.

"Надеемся на успех", - сказал он ТАСС.

В Берлине проходит встреча с участием России, ЕК, Германии и Украины, на которой обсуждается транзит российского газа через Украину после окончания действия контракта 31 декабря 2019 года.

Предыдущие трехсторонние консультации состоялись 28 октября, однако с того времени не удалось сблизить позиции сторон по основным вопросам. Москва настаивает на "обнулении" всех судебных разбирательств, Киев требует выплаты компенсаций по решению Стокгольмского суда в любом виде, в том числе и газом. Кроме того, остаются не согласованными объемы и тариф прокачки российского газа по территории Украины с 2020 года.

Теги
УкраинаГерманияРоссияГазовый конфликт России и Украины
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