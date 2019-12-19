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Оттава просит Вашингтон не подписывать договор с Китаем, пока там удерживают канадцев

Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая

ОТТАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Канада попросила Соединенные Штаты не подписывать новое торговое соглашение с Китаем, пока китайская сторона удерживает двух канадских граждан. Об этом в четверг заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо франкоязычному телеканалу TVA.

"Мы говорили о том, что Соединенные Штаты не должны подписывать итоговое и полное [торговое] соглашение с Китаем, который не решает вопрос с [финдиректором китайской компании Huawei] Мэн Ваньчжоу и двумя [задержанными в КНР] канадцами", - сказал он, отвечая на вопрос о контактах по поводу освобождения канадских граждан между Оттавой и Вашингтоном.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием канадскими правоохранительными органами финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Вскоре власти КНР задержали бывшего канадского дипломата и главу международной неправительственной организации. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава считает задержание канадских граждан незаконным.

Теги
КанадаСШАКитайТрюдо, Джастин
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