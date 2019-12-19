{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Палата представителей Конгресса США одобрила торговое соглашение с Мексикой и Канадой

Теперь документ должен поступить в Сенат

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата американского Конгресса в четверг проголосовала за законопроект о новом торговом соглашении Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). Трансляция заседания велась на сайте Палаты представителей. 385 законодателей поддержали документ, 41 выступил против.

Теперь соглашение должно поступить в Сенат. Как ожидается, рассмотрение пройдет в 2020 году. Ранее Белый дом призывал законодателей принять законопроект до конца 2019 года.

США, Мексика и Канада договорились о новом соглашении в сентябре 2018 года. Оно придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года.

Теги
КанадаМексикаСША
Реклама на ТАСС
FT: новым главой Банка Англии избрали Эндрю Бейли
Официально о его назначении должны объявить утром 21 декабря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС