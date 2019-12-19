Палата представителей Конгресса США одобрила торговое соглашение с Мексикой и Канадой

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Нижняя палата американского Конгресса в четверг проголосовала за законопроект о новом торговом соглашении Соединенных Штатов, Мексики и Канады (The United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA). Трансляция заседания велась на сайте Палаты представителей. 385 законодателей поддержали документ, 41 выступил против.

Теперь соглашение должно поступить в Сенат. Как ожидается, рассмотрение пройдет в 2020 году. Ранее Белый дом призывал законодателей принять законопроект до конца 2019 года.

США, Мексика и Канада договорились о новом соглашении в сентябре 2018 года. Оно придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года.