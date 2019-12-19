Конгресс США принял законопроекты о финансировании работы правительства на $1,4 трлн

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США принял в четверг пакет законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 финансовом году (начался в США 1 октября) в размере около $1,4 трлн. Трансляция велась на сайте верхней палаты законодательного органа. Во вторник Палата представителей Конгресса также приняла этот пакет.

Пакет законопроектов разделен на две части. За первую часть, включавшую положения по здравоохранению и занятости, проголосовал 71 сенатор, 23 - против. Вторую часть, в которую вошли положения по оборонному, финансовому, торговому, научному, юридическому секторам, одобрил 81 законодатель, против высказались 11.

Теперь документы, как ожидается, в ближайшее время подпишет президент США Дональд Трамп. Эта процедура должна завершиться до 21 декабря, когда истекает резолюция о временном финансировании федерального правительства.

Ранее законодатели обеих партий достигли договоренности о выделении средств на деятельность госучреждений США в нынешнем финансовом году. Белый дом также поддержал эту инициативу.