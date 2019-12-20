Москва отменила плату за снятие запрета на строительство для промышленного объекта

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы впервые воспользовались новой нормой законодательства и отменили плату за снятие запрета на строительство промышленных и производственных объектов на некоторых земельных участках, сообщила в пятницу пресс-служба столичного Комплекса экономической политики.

"Первым промышленным предприятием, для которого отменена плата при снятии запрета на строительство, стало ООО "Завод деревоизделий". Благодаря принятой мере первое промышленное предприятие в Москве освобождено от платы в размере 80% от кадастровой стоимости участка. Таким образом, экономия для него составила более 930 млн рублей", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что отмена такой существенной выплаты позволит предприятию вложить больший объем инвестиций в свою деятельность, развитие производственных мощностей, а также направить сэкономленные средства на увеличение числа рабочих мест.

Пресс-служба напоминает, что в отношении ряда земельных участков в Москве устанавливается запрет на строительство, при этом собственники участков, которые хотят строить или реконструировать капитальные объекты, могут обратиться в столичный департамент городского имущества для снятия этого запрета. Согласно последним поправкам в столичный закон "О землепользовании в городе Москве", при использовании участков для размещения промышленных и производственных объектов собственники участков освобождаются от платы за снятие запрета на строительство.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что общая площадь производственного объекта, который должен быть возведен на земельном участке, составит до 131,9 тыс. кв. м. Участок расположен на 2-м Южнопортовом проезде, его площадь составляет 9,5 га. По словам Гамана, за госуслугой "Выдача распоряжения о снятии запрета на строительство" обращаются физические и юридические лица, а также ИП, являющиеся собственниками земельных участков, в отношении которых решением города был установлен запрет на строительство, реконструкцию зданий, строений, сооружений.