{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евразийская интеграция

Сенат Казахстана ратифицировал соглашение о законодательстве ЕАЭС в финансовой сфере

Документ направлен на гармонизацию требований к раскрытию информации

НУР-СУЛТАН, 20 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в пятницу ратифицировал соглашение о гармонизации законодательства государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в сфере финансового рынка. Трансляция заседания велась в пресс-центре парламента.

Соглашение подписано в ноябре 2018 года в Москве. Его реализация позволит определить направления и порядок гармонизации законодательства, сближение норм, предусмотренных национальным законодательством государств - членов ЕАЭС в финансовой сфере. Они коснутся принятия согласованных требований к участникам финансовых рынков в отношении их создания, учреждения и деятельности в банковском секторе, страховом секторе, секторе услуг на рынке ценных бумаг.

Соглашение нацелено на гармонизацию подходов к регулированию рисков в сфере финансового рынка в соответствии с международными стандартами, а также обеспечение условий для взаимного признания лицензий. Документ направлен на гармонизацию требований к раскрытию информации в сфере финансового рынка, вопросу приобретения долей (акций) в уставном капитале участников финансового рынка инвесторами государств-членов, гармонизацию требований по защите прав и интересов потребителей финансовых услуг. Гармонизацию законодательства стран ЕАЭС в сфере финансового рынка планируется завершить к 2025 году.

13 ноября 2019 года документ одобрил Мажилис - нижняя палата парламента. Теперь он поступит на подпись президенту страны.

Теги
КазахстанЕвразийский экономический союз
Реклама на ТАСС
"Ведомости": чиновники разработали проект по борьбе с нелегальным рынком пива в России
Отмечается, что выявлена схема с участием фирм-однодневок, региональные бюджеты потеряли 5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС