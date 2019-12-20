Роскачество проверило российские игристые вина

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Более двух третей исследованных Роскачеством российских игристых вин получили высокие дегустационные оценки. Об этом говорится в сообщени и организации.

Исследование было проведено в рамках "Винного гида России", который создан Роскачеством совместно с Минпромторгом и Минсельхозом. Для дегустационной оценки были закуплены игристые вина из российского винограда в ценовой категории до 1 тыс. рублей. Вина для исследования приобретались в точках организованной розничной торговли. Преимущественно - в крупных торговых сетях и специализированных магазинах.

"В процессе исследования эксперты Роскачества оценили 94 образца российских игристых вин, проверяя органолептические показатели качества: цвет, аромат и вкус. Именитые сомелье поставили высокие оценки игристому вину - более двух третей (72%) исследованных игристых вин получили высокие дегустационные оценки", - отметили в Роскачестве.

По итогам проведенного исследования эксперты составили рейтинг лучших напитков. При этом в тройку лучших игристых вин вошли образцы непростого для виноделия по климатическим условиям 2018 года, что указывает на профессионализм ряда производителей, заметили в Роскачестве. В целом качественные игристые вина из российского винограда производят почти во всех винодельческих регионах, которые посетили эксперты. В рейтинг вошли игристые вина из традиционных регионов с более чем столетней традицией производства - Крыма, Севастополя, Краснодарского края. Открытием этого года стали недорогие игристые вина из Дагестана, занявшие одну из высоких позиций в исследовании.

Как сообщили в Роскачестве, игристые вина оказались еще и недороги относительно своего достаточно высокого уровня качества. Из десятка вин всех категорий, получивших наиболее высокие оценки, лишь три бутылки вина стоили дороже 500 рублей. Два лучших вина стоили по 300 рублей за бутылку. По оценкам экспертов, такая ценовая ситуация в сегменте игристых вин обусловлена конкуренцией с игристыми винными напитками, при производстве которых виноматериал смешивают с водой и ароматизаторами, а "пузырьки" получают путем искусственной газации.

Потребительский стереотип о низком качестве российских игристых полусладких и полусухих вин не подтвердился: в рейтинг вошло более 130 наименований вин из 180 исследованных, стоимостью от 180 до 1000 рублей за бутылку. Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.

Рекомендации Роскачества

Роскачество напоминает, что при выборе игристого вина к новогоднему столу стоит внимательно читать этикетку, чтобы выбрать именно вино, а не винный напиток, и ориентироваться на рейтинг "Винного гида России". "Изучая этикетку игристого вина, необходимо обратить внимание на само наименование напитка. Если на лицевой части этикетки нет надписи "игристое вино" или "российское шампанское", переверните бутылку и прочтите мелкий текст на контрэтикетке. Перед вами может быть "винный напиток газированный", в котором вина в лучшем случае половина объема, а все остальное - вода и ароматизаторы", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского.

Он добавил, что внешнее сходство с игристым вином (форма бутылки, фольга, специальная пробка с проволочкой - мюзле) часто вводит покупателей в заблуждение, а невысокая цена побуждает к покупке. "Если к названию "игристое вино" или "жемчужное вино" добавлены слова "защищенного географического указания (ЗГУ)" или "защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)", значит, вино изготовлено из винограда конкретного региона в границах Российской Федерации", - заключил он.