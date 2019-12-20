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Новая система обращения с ТКО

"Отстающие" регионы Дальнего Востока в 2020 году перейдут на новую систему обращения с ТКО

Отсрочку для перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами брали Еврейская автономная область, Приморский, Забайкальский и Хабаровский края

ТАСС, 20 декабря. Регионы Дальневосточного округа (ДФО), которые брали отсрочку для перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), завершат эту работу в 2020 году. Но если в Забайкальском и Приморском краях все готово, чтобы начать работать по-новому уже с 1 января будущего года, то в Еврейской автономной области (ЕАО) переход состоится не раньше июля 2020 года, сообщили ТАСС в руководстве субъектов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг заявил о необходимости общественного контроля за мусорной отраслью и попросил руководство Общероссийского народного фронта (ОНФ) уделить этому особое внимание. Он также отметил, что в этой отрасли нужно использовать новейшие технологии и увеличивать количество предприятий по переработке отходов по аналогии с мировыми столицами.

"В Забайкалье пройдены все стадии, необходимые для перехода на новую систему обращения с ТКО: выбран региональный оператор, утверждена территориальная схема обращения с отходами, определен единый предельный тариф на услуги оператора, есть договоренности с представителями бизнеса о замерах фактических отходов в 2020 году. Поэтому в крае нет никаких препятствий для начала работы по новой системе с 1 января 2020 года", - заявили в региональном Минприроды.

Как уточнили агентству в региональной службе по тарифам и ценообразованию, в пятницу в Забайкалье официально утвердят единый предельный тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО - это один из завершающих шагов для перехода на новую систему. При этом размеры тарифы уже известны: для жителей многоквартирных домов плата за обращение с ТКО составит 77,72 рубля, норматив для индивидуальных построек будет меньше на 30%. Эти цифры на 14% ниже среднероссийского показателя. Тариф для предпринимателей составит 547,33 рубля за кубометр мусора.

Власти Забайкальского края брали отсрочку из-за его неготовности к реформе, которая могла привести к негативным последствиям как для природы, так и для местных жителей. В беседе с корреспондентом ТАСС губернатор Александр Осипов пояснил, что "за предыдущие годы в регионе ничего не было сделано, чтобы реформа была осуществлена", и в конце 2018 года новому правительству края пришлось "с нуля этим заниматься". В частности, в регионе не были проведены замеры образования мусора в разных районах и на разных объектах, и поэтому власти испытывали острую нехватку информации, необходимой для утверждения нормативов.

В Приморье также готовятся перейти на новую систему с 1 января. Для этого в крае до конца декабря утвердят тариф, по которому предприниматели будут платить за вывоз мусора. Власти региона за последние полгода подготовили дополнительные места для сортировки отходов, четыре из них введут в эксплуатацию в этом году, а восемь свалок будут доведены до уровня полигонов. Региональный оператор по обращению с отходами открыл горячую линию по вопросам перехода на новую реформу.

Проблемы Хабаровского края и ЕАО

Хабаровский край, по данным пресс-службы регионального правительства, начнет переход на новую систему в первые месяцы 2020 года. В регионе уже утверждена территориальная схема обращения с мусором, но возникли сложности в процессе выбора оператора, которые, как подчеркнули в руководстве субъекта, не повлияли на общий ход реформирования системы обращения с мусором. По установленным для Хабаровского края показателям, к началу следующего года регион должен направлять на переработку 14% всех отходов, а на утилизацию - 7%, при этом край уже выходит на уровень 16% по переработке и на 9% по утилизации.

Сложности с оператором в Хабаровском крае связаны с тем, что выбранная первоначально компания не смогла обеспечить равноценные условия вывоза мусора для всех территорий, и из-за этого краевые власти расторгли с ней соглашение. Затем в регионе разработали новую концепцию обращения с отходами, разбив территорию на 19 зон, однако для предпринимателей схема оказалась не выгодна. В итоге сейчас в крае выбран лишь оператор, который в начале года должен будет начать работать в городе Комсомольске-на-Амуре и в Комсомольском районе, тогда же, как ожидается, будут выбраны еще три фирмы, а остальные территории возьмет на себя краевая компания, которую создадут в первом квартале 2020 года.

Наиболее сложная ситуация среди дальневосточных регионов в Еврейской автономии. Как рассказали в управлении ЖКХ и энергетики правительства ЕАО, автономия перейдет на новую систему не раньше июля 2020 года. "К этому времени уже будет выбран региональный оператор, будет утвержден тариф", - заверил представитель управления.

В Еврейской АО, как и в Хабаровском крае, проблемы возникли из-за того, что выбранный в 2018 году региональный оператор не смог выполнить свои обязательства, и соглашение с ним расторгли. Повторные тендеры объявляли несколько раз, и только в октябре удалось выбрать нового регионального оператора, однако антимонопольная служба после обращения конкурирующей компании отменила конкурс из-за того, что маршруты перевозки мусора в территориальной схеме расходились с указанными в конкурсной документации. Сейчас регион работает над актуализацией этой схемы, где вместо трех зон будет одна, утвердить ее планируется до февраля 2020 года, после чего в автономии снова объявят конкурс по выбору регионального оператора.

Кроме того, в ЕАО в государственный реестр включен только один объект размещения ТКО - полигон в поселке Николаевка. В области практически отсутствует переработка отходов. Некоторые их виды, включая медицинские, направляют на переработку в другие регионы России, а остальные складируют на несанкционированных свалках, их в автономии 50. Менее 2% от общего количества отходов перерабатывает один из местных предпринимателей.

В будущем в Еврейской АО планируют создать шесть новых объектов для хранения отходов. Пока идет работа по вводу в эксплуатацию полигона возле Биробиджана. "Если этот полигон, ввести который пытаются с 2017 года, не будет запущен до июля 2020 года, а на него для хранения и обработки планируется направлять более 50% отходов, то будем задействовать старый полигон возле города. Сейчас идет работа по внесению его в перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов", - пояснил представитель профильного управления.

Отсрочки для регионов

Реформа обращения с ТКО началась в РФ 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.
В ноябре Российский экологический оператор сообщал, что десять регионов РФ не успевают войти в реформу по обращению с ТКО в 2019 году. Четыре из них находятся на Дальнем Востоке - это Приморский, Забайкальский и Хабаровский края, ЕАО.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайЕврейская автономная областьНовая система обращения с ТКОДальний Восток
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