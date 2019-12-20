"Известия": компании по кибербезопасности создали технологию борьбы с отмыванием денег

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Крупнейшие российские компании в сфере кибербезопасности разработали технологию, которая позволяет выявлять факты отмывания денег и бороться с финансированием терроризма. Ею уже пользуются десятки крупных и средних банков, сообщает газета "Известия".

Как рассказали изданию в "Лаборатории Касперского", технология (модуль AML - Anti-Money Loundering) для систем антифрод-мониторинга (системы банков по отслеживаю нетипичных операций, которые потенциально может совершать не клиент, а мошенник) позволяет повысить определение случаев отмывания денег, увеличить скорость и точность определения. Она также помогает снизить количество счетов, заблокированных по ошибке, добавили в компании "Информзащита".

"Такое решение широко востребовано банками, поскольку 80% данных, используемых в антифрод-системах и AML-решениях, пересекаются. Кроме того, правила в этих системах тоже становятся схожими, отличие заключается лишь в бизнес-процессе, возникающем при их срабатывании", - сказал изданию начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.

В соответствии с федеральным законом о противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, банки отслеживают счета и операции, при возникновении подозрений на нарушение закона - блокируют их до разбирательства, а юридических лиц могут помещать в "черные списки".