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Rambler не смог запретить МТС использовать товарный знак "МТС.Афиша"

Ранее ООО "Компания Афиша", входящая в Rambler Group, также предъявила претензии к "Яндексу" из-за использования торгового знака "Яндекс.Афиша"

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Палата по патентным спорам отказала Rambler Group в удовлетворении претензий к МТС в связи с использованием товарного знака "МТС.Афиша". Об этом заявили в пятницу ТАСС в пресс-службе оператора.

Ранее о претензиях ООО "Компания Афиша" (входит в Rambler Group), владеющей торговым знаком "Афиша", написала газета "Ведомости". По ее данным, претензии также были предъявлены к "Яндексу" из-за использования торгового знака "Яндекс.Афиша".

"Коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении возражений компании "Афиша" против товарного знака "МТС.Афиша", - сказал представитель оператора.

В Роспатенте ТАСС пояснили, что служба подготовит "в срок, не превышающий два месяца с даты рассмотрения возражения (претензий к использованию товарного знака - прим. ТАСС), <...> мотивированное решение, которое вступит в силу и будет направлено сторонам".

Представители Rambler Group отказались комментировать спор.

В "Яндексе" ТАСС заявили, что компания "владеет товарным знаком "Яндекс.Афиша", но других подробностей приводить не стали.

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