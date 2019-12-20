{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зампред ЦБ Василий Поздышев с 2020 года займет место главы совета директоров ФКБС

В настоящее время главой управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора является Андрей Орешко

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев с начала 2020 года покидает ЦБ и переходит в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) на позицию главы совета директоров. Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Приняли решение, что Василий Анатольевич [Поздышев] переходит полностью работать в управляющую компанию ФКБС председателем совета директоров и будет отвечать за то, чтобы мы качественно продали банки на рынке, плюс огромная работа, связанная с координацией работы и банков, и нашей собственной, по взысканию ущерба с бывших собственников и менеджеров. Этой работой будет заниматься Василий Анатольевич", - сказала она, добавив, что Поздышев покидает совет директоров ЦБ.

Сейчас главой управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России, является Андрей Орешко.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Реклама на ТАСС
Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия концептуально договорились по энергоносителям
По его словам, стороны определят цены в ближайшие дни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС