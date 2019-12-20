Зампред ЦБ Василий Поздышев с 2020 года займет место главы совета директоров ФКБС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев с начала 2020 года покидает ЦБ и переходит в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) на позицию главы совета директоров. Об этом заявила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Приняли решение, что Василий Анатольевич [Поздышев] переходит полностью работать в управляющую компанию ФКБС председателем совета директоров и будет отвечать за то, чтобы мы качественно продали банки на рынке, плюс огромная работа, связанная с координацией работы и банков, и нашей собственной, по взысканию ущерба с бывших собственников и менеджеров. Этой работой будет заниматься Василий Анатольевич", - сказала она, добавив, что Поздышев покидает совет директоров ЦБ.

Сейчас главой управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России, является Андрей Орешко.