Минтранс предлагает до 2024 года разделить потоки на 4,5 тыс. км российских дорог

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ разработал программу по установке на основных российских трассах ограждений, разделяющих встречные потоки. До 2024 года ими планируется оборудовать более 4,5 тыс. км дорог, на что потребуется 16,8 млрд рублей. Об этом говорится в материалах ведомства (есть в распоряжении портала "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС).

Одни из самых тяжелых ДТП происходят в результате столкновения встречных транспортных средств. В целом в результате ДТП на неразделенных участках федеральных трасс за январь - ноябрь 2019 года погиб 291 человек (6% от общего числа погибших во всех ДТП на федеральных трассах). Ожидается, что в результате программы установки ограждений и модернизация региональных трасс на федеральный уровень с 2024 года удастся сохранять около 500 жизней ежегодно.

Сейчас в России 57 тыс. км федеральных трасс, из них только 12% - дороги высшей категории, на которых разделены встречные потоки. При этом трех- или четырехполосное движение есть на 8,7 тыс. км., и в установке разделяющих ограждений нуждается треть из них (2,87 тыс. км), отмечается в материалах Минтранса.

Пока темпы установки разделяющих ограждения невелики: за 2019 год установлено 279 км, из которых 225 км установил Росавтодор, направив на эти цели 900 млн рублей. Еще 54 км ограждений установила ГК "Автодор", вложив в это 243 млн рублей.

Цена вопроса

Согласно дорожной карте Минтранса, в 2020-2024 годах за счет всех видов дорожных работ на федеральных трассах предполагается ежегодно устанавливать 520 км таких ограждений.

"При таких ежегодных темпах работ затраты на установку осевого ограждения за указанные пять лет составят 12 млрд рублей", - уточняют в министерстве. Их можно найти за счет перераспределения средств внутри Росавтодора (на 1 711 км) и собственных средств ГК "Автодор" (на 264 км).

Для решения аналогичной проблемы разделения транспортных потоков на региональных дорогах потребуется около 4,8 млрд рублей. "Это дополнительная потребность, так как отсутствует финансирование на установку осевого ограждения на 1 066 км, стоимость установки 1 км осевого ограждения - 4,5 млн рублей", - указывается в документе.