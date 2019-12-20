Лауреатами премии правительства в области качества стали 12 компаний

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров вручил премии правительства в области качества, лауреатами которой стали 12 российских предприятий.

Премия присуждена лауреатам за значительные результаты в области качества продукции и услуг, а также внедрение высокоэффективных методов управления внутренними процессами. Оператором премии является Роскачество.

Лауреатами премии 2019 года стали "КамАЗ", "Газпром ПХГ", "Выксунский металлургический завод", "Авиакомпания Сибирь", ФГБОУ ВПО "Тольяттинский государственный университет", "Зеленодольский завод имени Горького", ФГБНУ "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний", группа компаний "Рубеж", ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова" Министерства обороны РФ, "Центр подготовки кадров "Татнефть", тепличный комплекс "ЮгАгроХолдинг", Димитровградский вентильный завод".

"За время своего существования премия стала по-настоящему общенациональной. Сейчас главным условием успешности компаний становится завоевание доверия потребителей, что просто невозможно без внедрения наилучших практик менеджмента качества. Предприятия активно начинают работать в этом направлении, проводят комплексную работу по внедрению инноваций, освоению новых и прорывных технологий, модернизации производственных процессов и цифровизации. Это позволяет нашим лауреатам занимать устойчивое положение на рынках, демонстрировать высокие финансовые и производственные показатели", - сказал Мантуров.

"При этом государство, конечно, тоже в этом заинтересовано, ведь растет производительность и конкурентоспособность российских товаров и услуг, в том числе на внешних рынках", - добавил он.