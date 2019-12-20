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Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины до "ограниченного дефолта"

Причиной стало одностороннее решение правительства страны о продлении сроков выплат по краткосрочным долларовым казначейским векселям

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 декабря. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах с уровня "CCC" до "ограниченного дефолта". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства.

"Понижение рейтингов Аргентины последовало за односторонним решением правительства о продлении сроков выплат по краткосрочным долларовым казначейским векселям, выпущенных в соответствии с местными законами", - говорится в сообщении.

Агентство также отметило, что хотя новое правительство Аргентины объявило о своем намерении добиться перепрофилирования краткосрочных и долгосрочных долговых обязательств, "риск традиционного дефолта по платежам и других односторонних изменений в условиях", под которыми были выпущены ценные бумаги, не исключается.

Ранее в пятницу в "Официальном бюллетене Аргентинской Республики" был опубликован указ о том, что правительство Аргентины перенесет выплаты по долларовым казначейским векселям на 31 августа 2020 года. В августе Fitch уже понижало рейтинг Аргентины до "ограниченного дефолта", после того как прошлая администрация объявила о решении начать переговоры с МВФ о перепрофилировании долга, а также отложить сроки выплаты по краткосрочным облигациям для юридических лиц.

Аргентина несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. 10 декабря в должность президента вступил левоцентрист Альберто Фернандес.

Теги
АргентинаФернандес, Альберто
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