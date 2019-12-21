Население Украины сократилось до 42 млн человек

КИЕВ, 21 декабря. /ТАСС/. Численность населения Украины в период с января по октябрь текущего года уменьшилась на 212,5 тыс. человек и на 1 ноября составила 41,940 700 человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным Госстата, в ноябре прошлого года численность населения составляла 42,198 483 человек. Количество умерших в текущем году составило 486 778 человек, в прошлом году - 484 481 человек. При этом смертность существенно превышает рождаемость: на 100 умерших приходится 57 новорожденных.

По данным ведомства, в стране женщин больше, чем мужчин. Они составляют 53,7% населения Украины, а 46,3% - мужчины.

Точное количество жителей Украины может проясниться после переписи населения. С 2012 года она несколько раз переносилась. Единственная перепись в истории независимой Украины проводилась в 2001 году. Тогда в стране проживали 48,240 902 жителя. В 2015 году правительство Украины постановило провести перепись в 2020 году. По данным Госстата, всеукраинскую перепись населения запланирована на ноябрь следующего года.