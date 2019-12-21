Крупнейший винзавод Крыма заложит 600 га виноградников после принятия закона о виноделии

ЯЛТА, 21 декабря. /ТАСС/. Винзавод "Массандра", который является старейшим и крупнейшим предприятием отрасли в Крыму, в 2020 году планирует заложить 600 га виноградников и рассчитывает увеличить темпы развития после принятия нового закона о виноделии. Об этом в субботу сообщила журналистам гендиректор винодельческой компании Янина Павленко.

Госдума 18 декабря приняла в третьем, окончательном чтении закон о виноградарстве и виноделии. В частности, он устанавливает ряд правил по работе винодельческой отрасли, особенности маркировки вин и винных напитков, критерии, по которым продукцию можно счесть фальсификатом, обозначается меры господдержки.

"Уже на следующий год наше предприятие готовит под посадку около 600 га виноградников. Конечно, это положит начало огромному развитию потенциала "Массандры", и, конечно, это огромный вклад в развитие виноградарства Крыма. Мы планируем не сбавлять наши темпы, с 2021 года взять такой темп и наращивать его", - сказала Павленко.

Она отметила, что виноградники сейчас находятся все в плачевном состоянии. "Изреженность очень высокая, виноградные насаждения очень старые, очень мало посадок за последние десятилетия осуществлялось. Я уверена, что в ближайшие пять лет именно Крым станет передовым регионом России в нашей отрасли виноградарства и виноделия", - добавила гендиректор "Массандры".

В этом году предприятие отгрузило 19,3 млн бутылок и до 31 декабря планирует довести этот показатель до уровня 20 млн бутылок, отметила Павленко. "Сегодня "Массандра" поставляет вино в Китай, Казахстан, Кыргызстан, Тайвань, Белоруссию, ЛНР, ДНР. В следующем году, буквально в первом полугодии, мы расширим географию еще двумя странами. Мы показываем, что вино не имеет границ. Что бы политики и чиновники ни придумывали, вино открывает все границы", - считает она.

ГУП Республики Крым "ПАО "Массандра" - старейшее винодельческое предприятие, расположенное в поселке Массандра в Крыму. Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству виноградных вин. Крупнейшая в мире коллекция вин предприятия, насчитывающая около миллиона бутылок, занесена в Книгу рекордов Гиннесса.