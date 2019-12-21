{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Помпео обсудил с главой британского МИД планы по заключению торговой сделки после Brexit

Стороны также затронули вопрос важности обеспечения безопасности сетей 5G

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в субботу по телефону с главой МИД Великобритании Домиником Раабом планы по заключению соглашения о свободной торговле после Brexit. Об этом говорится в распространенном сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Стороны говорили о планах заключения сильного соглашения о свободной торговле после Brexit, а также о важности обеспечения безопасности сетей 5G, - отмечается в тексте. - Рассмотрена работа по противодействию вызовам, исходящим от Ирана, России и Китая".

Теги
СШАВеликобританияBrexitПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Газовый конфликт России и Украины
В Раде заявили, что газовый контракт с РФ обеспечит стабильность доходов в бюджет Украины
Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко также рассчитывает на подписание договора о прямых поставках газа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС