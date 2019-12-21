Помпео обсудил с главой британского МИД планы по заключению торговой сделки после Brexit

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в субботу по телефону с главой МИД Великобритании Домиником Раабом планы по заключению соглашения о свободной торговле после Brexit. Об этом говорится в распространенном сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Стороны говорили о планах заключения сильного соглашения о свободной торговле после Brexit, а также о важности обеспечения безопасности сетей 5G, - отмечается в тексте. - Рассмотрена работа по противодействию вызовам, исходящим от Ирана, России и Китая".