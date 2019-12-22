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Глава комитета Рады заявил, что Украина принудительно снизила генерацию своих АЭС

Это сделано из-за низкого спроса на электроэнергию, пояснил Андрей Герус

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Украина принудительно снизила генерацию атомных электростанций (АЭС) из-за низкого спроса на электроэнергию. Об этом сообщил в воскресенье глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Сегодня в период с 02:00 (03:00 мск) до 06:00 (07:00 мск) было осуществлено диспетчерское принудительное снижение генерации атомных электростанции на величину 400 МВт, которое продолжается до сих пор. Причина - низкий спрос на потребление электроэнергии (теплая погода и падение промышленности) при высокой выработке "зеленых" производителей", - написал он на своей странице в Facebook. Герус выступил с осуждением такой политики власти и предостерег от более масштабных повторений данной ситуации весной следующего года. "Дожили до того, что исключаем уже построенные государственные АЭС с тарифом 0,7 гривен и с нулевыми выбросами СО2, чтобы обеспечивать работу частных промышленных СЭС и ВЭС (солнечных и ветряных электростанций - прим. ТАСС) с крупнейшим в Европе тарифом 3-5 гривен за кВт в час", - пояснил он.

Герус также напомнил, что в настоящее время импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии отсутствует.

В сентябре Верховная рада с подачи Геруса внесла поправки в законодательство, разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. В конце ноября принадлежащие ДТЭК Бурштынская и Приднепровская теплоэлектростанции остановили работу, требуя прекратить импорт электроэнергии. Как заявили руководители энергетических компаний, возобновление импорта электроэнергии привело к нерентабельности работы ТЭС. С призывом к власти прекратить импорт выступила также Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

В итоге по предложению того же Геруса Верховная рада 4 декабря запретила импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Соответствующий документ во втором чтении "О внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" поддержало большинство депутатов.

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БелоруссияУкраинаРоссия
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