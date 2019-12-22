Cоглашение о строительстве газопровода EastMed подпишут 2 января в Афинах

АФИНЫ, 22 декабря. /ТАСС/. Межгосударственное соглашение по Восточно-средиземноморскому газопроводу (EastMed pipeline) будет подписано в Афинах 2 января 2020 года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба главы греческого правительства. Подписи под документом поставят премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Кипра Никос Анастасиадис. Процедура заключения соглашения будет затем завершена подписанием его Италией, говорится в лаконичном сообщении.

Как отметила в воскресенье газета "Нафтемборики", ссылаясь на источники, "решение об ускорении подписания соглашения вызвано подписанием меморандума между Турцией и Ливией по разграничению морских зон", так как будущий газопровод может пройти в районе между Кипром и Грецией, которые Турция объявила своей морской зоной. Министр охраны окружающей среды и энергетики Костис Хатзидакис заявил в субботу, что трубопровод EastMed будет строиться, чтобы по этому поводу ни говорил (президент Турции Тайип) Эрдоган. "Мы полны решимости продвигаться вперед на основе международного права", - отметил министр. Вопросы предстоящего подписания соглашения по газопроводу EastMed и вообще ситуации в Восточном Средиземноморье затрагивались в телефонном разговоре Кириакоса Мицотакиса с Биньямином Нетаньяху.

Газета добавляет, что США поддерживают планы строительства Восточно-средиземноморского газопровода в рамках своей стратегии, направленной на то, чтобы мешать энергетическому сотрудничеству России с европейскими странами.

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявлял в августе, что Греция стремится как можно скорее подписать соглашение о строительстве Восточно-средиземноморского газопровода, по которому планируется поставлять природный газ из месторождений Израиля и Кипра через Грецию в Италию и другие европейские страны. Тогда представители Греции, Кипра, Израиля и США договорились на министерской конференции по энергетике в Афинах об интенсивном сотрудничестве в поставках энергоносителей и реализации плана строительства газопровода EastMed, а также поддержали право Кипра на его исключительную экономическую зону (ИЭП).

О трубопроводе EastMed

Газопровод из Восточного Средиземноморья должен обеспечить поставку энергоносителей из Восточного Средиземноморья через остров Крит в материковую Грецию, откуда газ предполагается поставлять по трубопроводу Poseidon под морем в Италию и по соединительному газопроводу между Грецией и Болгарией (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB) в другие европейские регионы. Европейская комиссия назвала трубопровод EastMed проектом общего интереса и предоставила €34,5 млн для завершения технических исследований для проекта. Ожидается, что строительство этого трубопровода длиной 2000 км займет около семи лет и будет стоить примерно $7 млрд. Однако в мае 2019 года премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Италия будет против строительства газопровода Poseidon, который должен стать последним участком EastMed, что поставило под вопрос весь проект. Другие страны - участницы проекта в ответ подчеркнули, что усилят сотрудничество в этом плане с Италией.