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Россия сохраняет ограничения на поставки продовольствия с 60 предприятий Белоруссии

Полностью закрытыми для поставок в РФ остаются около 20 предприятий молочной и мясной продукции

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Россия в настоящее время сохраняет ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 перерабатывающих предприятий Белоруссии после того, как в отношении ряда белорусских компаний в декабре были сняты ограничения. Об этом заявил в воскресенье заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Дворник в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Всего их порядка 60 [предприятий]. Полностью закрыты [для поставок в РФ] порядка 20 предприятий молочной и мясной продукции, а остальные закрыты частично на какой-то вид продукции", - отметил вице-премьер белорусского правительства.

Россельхознадзор после проведенной работы с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии отменил с 4 декабря 2019 года ограничения на поставки в РФ молочной продукции с 32 белорусских предприятий, введенные в мае нынешнего года. Также 5 декабря были сняты ограничения по поставку в РФ сыра, говядины и мяса птицы с четырех белорусских предприятий.

Дворник назвал непростой ситуацию в сфере сближения позиций государств в сфере агропромышленного комплекса. "Мы являемся конкурентами на одном рынке, каждая из сторон старается защищать свои позиции", - сказал вице-премьер. "Если мы видим, что рынок [России] заполнен какой-то продукцией, то мы стараемся находить новые рынки сбыта", - отметил Дворник. Он сообщил, что при согласовании дорожных карт по интеграции "тяжело шел вопрос закрытия и открытия предприятий" для экспорта в РФ. "Продолжительное время мы не могли найти понимание", - признал вице-премьер. "На сегодняшний день этот пункт, который нас сдерживал, находится в стадии решения", - уточнил Дворник.

Вице-премьер проинформировал, что баланс взаимных поставок продовольствия "в принципе уже отработан". "Он нас устраивает и российскую сторону", - сказал Дворник. "Думаю, к концу года наши министерства (Минсельхозы Белоруссии и РФ - прим. ТАСС) подпишут его [баланс]", - отметил заместитель премьер-министра Белоруссии.

Белоруссия и РФ ежегодно согласовывают балансы поставок своей сельскохозяйственной продукции на рынок друг друга. В документе, который подписывают главы Минсельхозов, определены объемы поставляемой продукции по каждой из продовольственных позиций. Как ранее заявлял министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Анатолий Хотько, стороны планируют балансы поставок на будущий год с определенным ростом по сравнению с нынешним годом.

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