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Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров

Такие меры приняты для того, чтобы удовлетворить растущий спрос китайского потребителя на иностранную продукцию
Описание
© AP Photo/Mark Schiefelbein

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Китайские власти с 1 января 2020 года понизят пошлины на более чем 850 видов импортной продукции. Об этом сообщил в понедельник комитет по тарифной и налоговой политике Госсовета КНР.

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"С целью расширения импорта и усиления потенциала по расширению масштаба ввоза в страну продукции из-за рубежа с января 2020 года пошлины на более чем 850 видов товаров будут изменены и станут ниже, чем тарифы для стран, получивших режим наибольшего благоприятствования", - говорится в распространенном заявлении.

В нем подчеркивается, что подобные меры приняты для того, чтобы удовлетворить растущий спрос китайского потребителя на иностранную продукцию.

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