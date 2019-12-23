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Кабмин установил новый порядок определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из РФ

Новый порядок установлен в связи с изменениями в праве ЕАЭС и российском законодательстве

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о новом порядке определения таможенной стоимости товаров, вывозимых из России. Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"В частности, устанавливается, что таможенная стоимость вывозимых товаров определяется в целях исчисления вывозных таможенных пошлин, базой для исчисления которых является таможенная стоимость вывозимых товаров", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Новый порядок установлен в связи с изменениями в праве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и российском законодательстве.

Предусматривается, что таможенная стоимость не определяется и не заявляется, если в соответствии с правом ЕАЭС и российским законодательством в отношении данных товаров нет обязанности по уплате вывозных пошлин, базой исчисления для которых является их таможенная стоимость. Также установлены методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров и основания для их применения.

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Россия
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