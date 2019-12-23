Аэропорт Владивостока обслужил рекордное число пассажиров

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Международный аэропорт Владивостока обслужил 3 млн пассажиров с начала 2019 года - рекордное число за его семилетнюю историю. В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 2,6 млн человек, сообщила в понедельник его пресс-служба.

"23 декабря Международный аэропорт Владивосток впервые за всю историю обслужил 3 млн пассажиров в течение календарного года. Этого важного показателя воздушная гавань Приморья достигла первой среди аэропортов Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

За 10 месяцев этого года пассажиропоток превысил 2,6 млн человек, что является результатом всего 2018 года. Как следует из сообщения, рекордных показателей удалось достичь благодаря росту туристической популярности Приморского края среди жителей Южной Кореи, Китая, Японии. Так, с января по ноябрь более чем на 70% увеличился рост пассажиропотока на японском направлении, на треть - с Пекином, на 24% - на направлениях Юго-Восточной Азии.

Аэропорт Владивостока является главными воротами в Россию из Азиатско-Тихоокеанского региона и занимает ведущее место по развитию маршрутной сети и пассажиропотока среди аэропортов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Был полностью модернизирован в 2012 году к проходившему во Владивостоке саммиту АТЭС.