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РБК: на "русифицированный" Superjet выделят еще около 15 млрд рублей

Эти средства потратят на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минпромторг РФ дополнительно выделит 14,867 млрд рублей на разработку самолета Superjet New, в котором будут использоваться произведенные в России детали. Об этом в понедельник пишет издание РБК со ссылкой на информацию из базы данных СПАРК.

"Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года", - подтвердили эту информацию изданию в министерстве.

Уточняется, что указанные средства будут потрачены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года. Разработка обновленного самолета - часть госпрограммы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы".

Общие расходы на исследования и конструкторские работы составят 18,5 млрд рублей, однако эта сумма не окончательная. Единственным разработчиком и производителем SSJ являются "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).

"В 2019 году был заключен контракт с Минпромторгом РФ на 3,5 млрд на этап эскизного проекта модификации самолета Superjet 100 - SSJ-New. 14,867 млрд рублей - это финансирование дальнейших работ в 2020-2021 годах. В 2021 году планируется заключение нового контракта на продолжение работ по выпуску комплекта рабочей конструкторской документации, - сообщили ТАСС в ГСС. - Контракт планируется заключить в декабре 2019 года". В компании также добавили, что контракт на 2019 год был выполнен своевременно и в полном объеме.

Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Он предполагает модификацию самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Планируется, что доля российских компонентов составит 50-60%. Одновременно с импортозамещением компонентов будут также совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности. Самолет SSJ-New может быть создан к 2024 году.

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