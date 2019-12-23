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Сбербанк не рассматривает покупку других банков

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что причина в сложности интеграции

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сбербанк не рассматривает в настоящий момент возможность покупки других кредитных организаций. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала "Россия-24".

"Банковский бизнес очень сложный. Мы не купили ни одного банка и не собираемся покупать в силу как раз его очень большой сложности интеграции. Любой банк, который сегодня будет куплен, он должен быть моментально подвергнут мощнейшей цифровой трансформации для того, чтобы конкурировать с другими игроками", - отметил Греф.

Говоря о кредитных организациях, которые сейчас находятся на санации у Банка России, Греф выразил мнение, что за ними вряд ли выстроится очередь из покупателей. "Но если цена будет приемлемой, то вполне, наверное, возможно, что Центральный банк найдет покупателей на них", - добавил он.

Первым среди санируемых банков, выставленных на торги, должен был стать Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ), однако его продажа была перенесена на 2020 год. К 2021 году также будет подготовлена продажа части акций банка "Открытие", Московский индустриальный банк (МИнБ) регулятор планировал продать не раньше лета 2020 года.

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