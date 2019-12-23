Минприроды рассчитывает в будущем на полный отказ от производства пластиковой посуды в РФ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Полный отказ от пластиковой посуды в ближайшее время невозможен, так как эта реформа требует реализации нескольких позиций, однако в будущем Россия рассчитывает использовать только биоресурсы. Об этом в понедельник заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"Многие задают вопрос: а давайте со следующего года отменим оборот пластиковой посуды? В Российской Федерации, даже опираясь на опыт коллег из Белоруссии, - я посмотрел, в 2013 году реформа стартовала, и только в 2021 году планируется отказ полностью от пластиковой посуды, - то есть это не быстрое и революционное движение. Этот путь приходится проходить, он немаленький, он величиной вот почти в 13 лет по некоторым позициям, но я уверен, что в будущем мы обязательно будем использовать только биоресурсы", - пояснил он.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.