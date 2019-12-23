{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Минприроды рассчитывает в будущем на полный отказ от производства пластиковой посуды в РФ

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что отказ от пластиковой посуды может занять 13 лет

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Полный отказ от пластиковой посуды в ближайшее время невозможен, так как эта реформа требует реализации нескольких позиций, однако в будущем Россия рассчитывает использовать только биоресурсы. Об этом в понедельник заявил журналистам министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

"Многие задают вопрос: а давайте со следующего года отменим оборот пластиковой посуды? В Российской Федерации, даже опираясь на опыт коллег из Белоруссии, - я посмотрел, в 2013 году реформа стартовала, и только в 2021 году планируется отказ полностью от пластиковой посуды, - то есть это не быстрое и революционное движение. Этот путь приходится проходить, он немаленький, он величиной вот почти в 13 лет по некоторым позициям, но я уверен, что в будущем мы обязательно будем использовать только биоресурсы", - пояснил он.

Реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Асад принял решение отдавать приоритет российским компаниям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС