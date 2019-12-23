СФ рекомендовал выработать меры поддержки заинтересованных в российском контенте вещателей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации (СФ) рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о разработке системы мер поддержки зарубежных вещательных компаний, которые используют информационные продукты РФ. Соответствующее постановление СФ, содержащее ряд рекомендаций в адрес правительства и МИД РФ, было принято на пленарном заседании в понедельник по итогам "правительственного часа" главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который рассказал об актуальных проблемах внешней политики.

"Рекомендовать правительству РФ рассмотреть вопрос о разработке системы поддержки зарубежных вещательных компаний, заинтересованных в приобретении российского информационного продукта", - говорится в постановлении СФ.

В нем также предлагается МИД РФ продолжить практику оказания дипломатической поддержки деятельности российских парламентских делегаций в международных организациях, в том числе в контексте противодействия санкциям против российских парламентариев, продолжить работу по совершенствованию механизмов поддержки и защиты прав российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе посредством более активного привлечения зарубежных правозащитных организаций и иных общественных институтов, а также продолжить практику подготовки и внесения на ежегодной основе проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма.

По направлению образования иностранных студентов внешнеполитическому ведомству рекомендуется обеспечить качественный набор иностранных абитуриентов, при этом увеличив количество студентов российских вузов из-за рубежа к 2024 году не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Также сенаторы предлагают продолжить усилия по согласованию с Таджикистаном межправительственного проекта соглашения, регулирующего деятельность российских учителей, которые направляются на работу в школы этой республики.

Одновременно сенаторы рекомендуют правительству РФ предусмотреть необходимые бюджетные средства на финансирование расходов в рамках госпрограммы "Внешнеполитическая деятельность", в том числе на выплату стипендий иностранным студентам из наиболее бедных стран, включая африканские, а также выплату заработной платы российским педагогам, работающим за рубежом. Предлагается также включить в эту госпрограмму новое мероприятие по сохранению и поддержанию в надлежащем виде находящихся за рубежом российских (советских) воинских захоронений, мемориалов и памятников, а также мест погребения, имеющих для России историко-мемориальное значение, предусмотрев выделение бюджетных средств на его реализацию. Кроме того, сенаторы рекомендуют составить единый государственный реестр таких объектов.

Также правительству рекомендовано завершить разработку подпрограммы "Русская школа за рубежом", предусмотрев начало ее реализации с 2021 года и выделение бюджетных средств. Кроме того, предлагается разработать единый порядок направления российских педагогов на работу в иностранные государства с целью дальнейшего расширения возможностей для получения иностранными гражданами и соотечественниками, проживающими за рубежом, общего образования на русском языке.

Оценка работы МИД

В постановлении Совфеда по итогам "правчаса" говорится, что МИД России "обеспечивает эффективную реализацию российского внешнеполитического курса". Сенаторы отмечают, что Россия вносит весомый вклад в процессы решения наиболее острых проблем международной повестки, не прекращает прилагать усилия к сохранению действия основополагающих соглашений в сфере поддержания стратегической стабильности на основе принципа неделимости международной безопасности. В частности, активная позиция РФ стала решающим фактором в урегулировании конфликта в Сирии. "Общепризнанной является конструктивная роль российской дипломатии по северокорейскому и иранскому досье, ближневосточной проблематике. При содействии России в 2019 году был возобновлен диалог в рамках "нормандской четверки", несмотря на активное противодействие этому со стороны радикальной части оппозиционных сил Украины, не преодолевшей последствия государственного переворота 2014 года", - говорится в постановлении Совфеда.

В рамках предстоящих юбилейных торжеств по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне парламентарии считают, что необходимо консолидировать усилия по противодействию попыткам искажения исторической правды, героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны. "В связи с этим в поддержке со стороны МИД России нуждается российская инициатива о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества", - подчеркивается в документе.

В дополнительных импульсах, как считают члены Совета Федерации, нуждается активизация парламентского измерения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. "В рамках российского председательства в ШОС планируется организовать встречу руководителей законодательных органов власти государств - членов организации", - сообщается в постановлении СФ.