Второй магазин IKEA городского формата откроется в Москве летом 2020 года

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Шведская торговая сеть IKEA намерена открыть второй магазин городского формата в Москве летом 2020 года, говорится в сообщении компании. Площадь магазина составит 7,9 тыс. кв. м.

Первый магазин в пределах МКАД компания открыла в июне 2019 года в Москве в ТЦ "Авиапарк". Площадь ИКЕА "Ходынское поле" составила 7,7 тыс. кв. м.

"Этим летом мы решились на большой эксперимент и открыли первый в России и второй в мире городской магазин - ИКЕА "Ходынское поле". Формат очень понравился посетителям и его популярность превзошла все наши ожидания, в связи с чем мы приняли решение открыть новый магазин в ТРЦ "Мозаика". Мы ожидаем, что ежегодно в новый магазин ИКЕА будут приходить около 2,8 млн человек, и надеемся, что москвичи полюбят магазин за вдохновляющие решения и близость к центру города", - сказал генеральный директор ИКЕА в России Понтус Эрнтелл, слова которого приводятся в сообщении.

ТРЦ "Мозаика" расположен на улице 7-я Кожуховская, д. 9, на пересечении Третьего транспортного кольца с улицами Велозаводская и Южнопортовая. От станций метро "Автозаводская" и "Кожуховская" будет курсировать бесплатный транспорт.

IKEA основана в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Развивает магазины в разных форматах - гипермаркеты, "городской формат" и дизайн-студии.