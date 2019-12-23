Совфед одобрил закон о миллионных штрафах за сделки с незаконно добытым янтарем

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, предусматривающий крупные штрафы и лишение свободы за сделки, связанные с самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями.

Соответствующие поправки вносятся в Уголовный кодекс (УК) РФ. В частности, за "совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефритом или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконные хранение, перевозка или пересылка в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома", лицам, уже ранее попадавшим под аналогичную статью Кодекса РФ об административных правонарушениях, грозит штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

В случае, если речь идет о крупной партии камней, стоимость которой превышает 2 млн 250 тыс. рублей, штраф может составить 2 млн рублей, а тюремный срок - до 4 лет. Штраф в размере 5 млн рублей предусмотрен в случае совершения указанного преступления группой лиц, максимальный срок лишения свободы увеличивается до 6 лет. При этом лицо, впервые совершившее данное преступление, подлежит освобождению от уголовной ответственности при условии возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения в размере двукратной суммы этого ущерба.

Дополняется также статья УК о нарушении правил охраны и использования недр пунктом, согласно которому самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до двух лет, но в том случае, если подсудимый ранее уже привлекался к административной ответственности за незаконную добычу янтаря.

Согласно действующему законодательству, добывать янтарь, нефрит или иные полудрагоценные камни можно только при наличии лицензии. Однако статья Кодекса об административных правонарушениях о штрафе за самовольную добычу таких камней делает ее невыгодной лишь в том случае, если стоимость партии составляет менее 500 тыс. рублей. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, исходя из оценочной стоимости конфискованного янтаря, незаконный доход задержанных физических лиц может в среднем составлять более 800 тыс. рублей на одного человека в год. Годовой объем самовольной добычи янтаря превышает 200 тонн при стоимости свыше 16 млрд рублей. Таким образом, годовой доход лиц, занимающихся самовольной добычей янтаря, может достигать 10 млн рублей.

В заключении профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству говорится, что принятие закона "позволит усилить эффективность мер, направленных на предупреждение и пресечение масштабной самовольной добычи и незаконного сбыта янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, и предотвратить их многократное совершение одними и теми же лицами".