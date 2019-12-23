Совфед одобрил закон о возврате части стоимости страховки при досрочной выплате кредита

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил инициированный правительством РФ закон, который дает право заемщику вернуть часть стоимости страховки при досрочном погашении кредита. Документ вносит поправки в законы о потребительском кредите и об ипотеке.

Согласно документу, при досрочном погашении кредита и отказе от кредитной страховки уплаченная страховщику премия подлежит возврату за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Эта норма будет применяться, если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита и при отсутствии страхового случая по полису.

Кредитор будет обязан информировать заемщика о возможности отказа от кредитной страховки в течение 14 календарных дней ("период охлаждения") со дня выражения заемщиком согласия на оказание этой услуги посредством заявления об исключении его из числа застрахованных лиц по договору личного страхования (это право распространяется в том числе и на ипотечные кредиты). Он будет обязан информировать заемщика также о максимальном возможном размере его платежа, включающего страховую премию.

В случае отказа кредитор обязан вернуть все уплаченные в счет страховки средства в течение семи рабочих дней - при условии отсутствия страхового случая в отношении данного заемщика. Если договор страхования заключен по коллективной схеме, то есть страхователем является банк, заемщик должен заявить требование о возврате страховки в течение 10 календарных дней после досрочного погашения кредита, отмечается в законе. В этом случае банк также обязан вернуть заемщику плату за подключение к программе страхования за вычетом суммы, пропорциональной истекшему периоду.

Сейчас заемщикам зачастую отказывают в возврате страховой премии при досрочном погашении кредита, ссылаясь на Гражданский кодекс, который позволяет решить вопрос о возврате в рамках договора страхования, следует из пояснительной записки. А договоры в свою очередь чаще всего предусматривают возможность досрочного расторжения без возврата части премии. Законопроект призван исправить эту ситуацию.