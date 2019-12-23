Совфед одобрил закон об изменениях в порядке заключения контрактов в сфере госзакупок

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в понедельник одобрил закон, предусматривающий обязательное согласование с контрольным органом заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае признания процедуры закупок несостоявшейся. Документ был разработан Минфином и внесен в Госдуму правительством.

"Устанавливается, что заказчик будет направлять в контрольный орган в сфере закупок обращение о согласовании контракта в случае, если конкурс, аукцион или запрос не состоялись, если начальная (максимальная) цена контракта превышает предельный размер начальной (максимальной) цены контракта, который должен быть установлен правительством РФ. В настоящее время контракт подлежит согласованию независимо от размера начальной (максимальной) цены контракта", - говорится в сопроводительных материалах к закону.

Таким образом, закон предусматривает заключение заказчиком контракта по результатам признания закупок несостоявшимися исключительно по согласованию с контрольным органом в сфере закупок. Конкурс, аукцион или запрос могут быть признаны несостоявшимися в связи с наличием только одной поданной заявки либо в связи с признанием только одной заявки, соответствующей таким требованиям, если начальная цена контракта превышает предельный размер начальной цены контракта.

Принятие закона направлено на повышение эффективности госзакупок, установление единой правоприменительной практики в сфере заключения контрактов с единственными поставщиками по итогам признания закупок несостоявшимися, предотвращение коррупционных правонарушений в этой сфере, считают в кабмине.

Закон также исключает заключение соглашений об установлении сервитутов, поскольку это регулируется земельным законодательством и не может в полной мере соответствовать требованиям закона, в том числе в части планирования, способа определения поставщика и порядка исполнения контракта. Закон прописывает обеспечение возможности заключения договора аренды с единственным поставщиком в отношении такого объекта недвижимости, как земельный участок.

Документом также устанавливаются особенности осуществления закупок и исполнения контрактов в отношении объектов капитального строительства, перечень которых утвержден правительством РФ либо органами власти регионов в целях реализации национальных проектов. В частности, увеличивается начальная (максимальная) цена контракта, по которому заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в электронной форме с 500 тыс. руб. до 3 млн рублей. Кроме того, отменяется ограничение годового объема закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок в электронной форме (в настоящее время он не должен составлять более 100 млн рублей). Закон вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.