{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед одобрил закон об ужесточении контроля над производством медицинского спирта

В законе закрепляются требования к оборудованию для производства спирта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании в понедельник закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.

"Закрепляются требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте фармацевтической субстанции для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов или спиртосодержащих медицинских изделий, и отдельно - требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте этилового спирта для производства фармацевтической субстанции", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Так, закон запрещает организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. А производить медицинский спирт теперь можно будет только путем разбавления этилового (сейчас это допускается делать либо таким способом, либо путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании).

Производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции включается в перечень лицензируемой деятельности. Лицензия на такое производство предусматривает право организации на производство этилового спирта исключительно для медицинских целей. В документе также закрепляется порядок выдачи данной лицензии, предусматриваются положения о приостановлении, прекращении действия и аннулировании лицензии, в том числе и в судебном порядке. Как говорится в сопроводительных документах к закону, при оформлении этой лицензии заявление должно содержать информацию о том, что у соискателя имеется лицензия на производство лекарственных средств.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования, за исключением ряда норм, для которых установлены иные сроки. Введение соответствующих запретов и ограничений обусловлено необходимостью усиления контроля над оборотом и использованием этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств, считают авторы законопроекта.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Асад принял решение отдавать приоритет российским компаниям
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС