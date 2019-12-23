Совфед одобрил закон об ужесточении контроля над производством медицинского спирта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании в понедельник закон, ужесточающий требования к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств.

"Закрепляются требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте фармацевтической субстанции для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов или спиртосодержащих медицинских изделий, и отдельно - требования к оборудованию, которое используется в производстве и обороте этилового спирта для производства фармацевтической субстанции", - говорится в сопроводительных документах к закону.

Так, закон запрещает организациям оптовой торговли лекарственными средствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. А производить медицинский спирт теперь можно будет только путем разбавления этилового (сейчас это допускается делать либо таким способом, либо путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании).

Производство этилового спирта для производства фармацевтической субстанции включается в перечень лицензируемой деятельности. Лицензия на такое производство предусматривает право организации на производство этилового спирта исключительно для медицинских целей. В документе также закрепляется порядок выдачи данной лицензии, предусматриваются положения о приостановлении, прекращении действия и аннулировании лицензии, в том числе и в судебном порядке. Как говорится в сопроводительных документах к закону, при оформлении этой лицензии заявление должно содержать информацию о том, что у соискателя имеется лицензия на производство лекарственных средств.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования, за исключением ряда норм, для которых установлены иные сроки. Введение соответствующих запретов и ограничений обусловлено необходимостью усиления контроля над оборотом и использованием этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств, считают авторы законопроекта.